Спецслужби Великої Британії посилять тиск на російських підприємців
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Спецслужби Великобританії мають намір посилити тиск на шістьох російських підприємців, яких вони вважають близькими до керівництва Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Daily Telegraph.
За словами співрозмовника видання з урядових кіл, Лондон прагне до того, щоб звузити найбагатшим російським підприємцям "простір для маневру" і ведення бізнесу, а також обмежити наявні у них можливості для вільного пересування по Європі.
Видання стверджує, що план протидії цим підприємцям буде частиною заходів Великої Британії у відповідь на інцидент в Солсбері, відповідальність за який Лондон покладає на Москву.
Нагадаємо, відносини між Росією та Великою Британією різко погіршились після отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Їх тіла були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.
Після цього, Скотленд-Ярд опублікував відео з підозрюваними в причетності до інцидентів в Солсбері і Еймсбері, звернувшись до представників громадськості з проханням про надання допомоги в проведенні подальшого розслідування.