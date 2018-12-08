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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Спецслужбы Великобритании усилят давление на российских предпринимателей

Киев • УНН

 • 10193 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Спецслужбы Великобритании намерены усилить давление на шестерых российских предпринимателей, которых они считают близкими к руководству России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Daily Telegraph.

Спецслужбы Великобритании усилят давление на российских предпринимателей

По словам собеседника издания из правительственных кругов, Лондон стремится к тому, чтобы сузить богатым российским предпринимателям "пространство для маневра" и ведения бизнеса, а также ограничить имеющиеся у них возможности для свободного передвижения по Европе.

Издание утверждает, что план противодействия этим предпринимателям частью мероприятий Великобритании в ответ на инцидент в Солсбери, ответственность за который Лондон возлагает на Москву.

Напомним, отношения между Россией и Великобританией резко ухудшились после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери Юлии. Их тела были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипача и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанной в России.

После этого, Скотленд-Ярд опубликовал видео с подозреваемыми в причастности к инцидентам в Солсбери и Эймсбери, обратившись к представителям общественности с просьбой об оказании помощи в проведении дальнейшего расследования.

Украинские Национальные Новости

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