Спецслужбы Великобритании усилят давление на российских предпринимателей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Спецслужбы Великобритании намерены усилить давление на шестерых российских предпринимателей, которых они считают близкими к руководству России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Daily Telegraph.
По словам собеседника издания из правительственных кругов, Лондон стремится к тому, чтобы сузить богатым российским предпринимателям "пространство для маневра" и ведения бизнеса, а также ограничить имеющиеся у них возможности для свободного передвижения по Европе.
Издание утверждает, что план противодействия этим предпринимателям частью мероприятий Великобритании в ответ на инцидент в Солсбери, ответственность за который Лондон возлагает на Москву.
Напомним, отношения между Россией и Великобританией резко ухудшились после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери Юлии. Их тела были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипача и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанной в России.
После этого, Скотленд-Ярд опубликовал видео с подозреваемыми в причастности к инцидентам в Солсбери и Эймсбери, обратившись к представителям общественности с просьбой об оказании помощи в проведении дальнейшего расследования.