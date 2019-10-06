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Спецрадник голови Єврокомісії по Україні дав оцінку президентству Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Спеціальний радник голови Єврокомісії по відносинам з Україною Ельмар Брок розповів про те, як Європейський Союз оцінює перші місяці президентства Володимира Зеленського. Про це Брок розповів в інтерв'ю DW, передає УНН.

Спецрадник голови Єврокомісії по Україні дав оцінку президентству Зеленського

На питання журналістів про те, чи вже сформували думку про Володимира Зеленського у Брюсселі (де-факто столиця ЄС), Брок відповів: “Ми все ще позитивно (його) сприймаємо. Політика Зеленського, в цілому, є позитивною. У прийнятті законів в економічній сфері, наприклад, яких вже давно чекають, є справжній прогрес”.

Він також додав, що “в частині інших прийнятих законів, можливо, є помилки. Причина в тому, що їх дуже швидко приймали. Мова, зокрема, йде про судову реформу, децентралізації і законі про Київ — все це нас турбує”.

“Я думаю, що при всій необхідності приймати рішення і закони швидко, не повинно бути так, що у парламентаріїв — що представляють більшість чи опозицію — немає часу розібратися в тому, що вони приймають. Якщо парламент, як зараз, стає друкарським верстатом, коли вранці законопроект вносять на комітеті, після обіду голосує парламент, а ввечері його вже підписали, то це вже не є відкритим і прозорим процесом прийняття законів за участю народу”, — зазначив Брок.

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Видання зазначає, що Брок — впливовий політик з німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС), який 39 років був депутатом Європарламенту, що не пішов на пенсію, а у вересні цього року його призначили спецрадником голови Єврокомісії по відносинам з Україною. “Ця посада не оплачується, але у Брока є свій кабінет в центральній будівлі Єврокомісії і він регулярно відвідує Україну”, — пише DW.

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