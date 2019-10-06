Спецсоветник председателя Еврокомиссии по Украине дал оценку президентству Зеленского

На вопрос журналистов о том, сформировали ли уже мнение о Владимира Зеленского в Брюсселе (де-факто столица ЕС), Брок ответил: “Мы все еще положительно (его) воспринимаем. Политика Зеленского, в целом, является положительной. В принятии законов в экономической сфере, например, которые уже давно ждут, есть настоящий прогресс”.

Он также добавил, что “касательно других принятых законов, возможно, есть ошибки. Причина в том, что их очень быстро принимали. Речь, в частности, идет о судебной реформе, децентрализации и законе о Киеве — все это нас беспокоит”.

“Я думаю, что при всей необходимости принимать решения и законы быстро, не должно быть так, что у парламентариев — представляющих большинство или оппозицию — нет времени разобраться в том, что они принимают. Если парламент, как сейчас, становится печатным станком, когда утром законопроект вносят на комитет, после обеда голосует парламент, а вечером его уже подписали, то это уже не является открытым и прозрачным процессом принятия законов с участием народа”, — отметил Брок.

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Издание отмечает, что Брок — влиятельный политик из немецкого Христианско-демократического союза (ХДС), который 39 лет был депутатом Европарламента, и который не ушел на пенсию, а в сентябре этого года его назначили спецсоветник председателя Еврокомиссии по отношениям с Украиной. “Эта должность не оплачивается, но у Брока есть свой кабинет в центральном здании Еврокомиссии и он регулярно посещает Украину”, — пишет DW.

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