Спецоперацію зі звільнення заручників у Луцьку координують Аваков і заступник Баканова
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Спецоперацію зі звільнення заручників у Луцьку, яких утримує в автобусі зловмисник вже близько шести годин, координують міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та перший заступник голови СБУ – керівник Антитерористичного центру при СБУ Руслан Баранецький. Про це УНН повідомляє з посиланням на Управління комунікації Національної поліції України
"На місці події перебувають міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та перший заступник голови СБУ – керівник Антитерористичного центру при СБУ Руслан Баранецький задля координації дій усіх залучених структурних підрозділів правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.
Як вказано, поліцейські допомагають співробітникам Служби безпеки України під час проведення ними спецоперації зі звільнення заручників, забезпечуючи правопорядок на місці надзвичайної події.
Раніше вибухотехніки ГУНП у Волинській області знешкодили одну гранату, яку викинув зловмисник.
Нагадаємо, вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками, у місті та області введений оперативний план "Заручник". У поліції повідомляли, що в автобусі перебуває близько 20 заручників. Наразі про постраждалих інформації немає.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що особа, яка захопила заручників в автобусі у центрі Луцька, зателефонувала о 9:25 у поліцію, і представилася ім’ям "Максим Плохой".
Згодом Геращенко повідомив, що підозрюваним у захопленні заручників в автобусі у центрі Луцька є громадянин України, Кривош Максим Степанович - раніше двічі судимий чоловік, який близько 10 років провів у виправних установах за скоєння низки тяжких злочинів.