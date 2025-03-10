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Спалювання сухої трави та листя в Україні: Міндовкілля нагадало про наслідки та штрафи

Київ • УНН

 • 15786 перегляди

Міндовкілля попереджає про небезпеку та незаконність спалювання сухої рослинності навесні. За порушення передбачені штрафи від 3060 до 30600 гривень, а у випадку загибелі людей - ув'язнення.

Спалювання сухої трави та листя в Україні: Міндовкілля нагадало про наслідки та штрафи

Навесні в Україні часто спостерігаються випадки спалювання сухої рослинності та листя, що ставить під загрозу не лише довкілля, а й здоров’я людей. Така діяльність є незаконною і може призвести до серйозних штрафів та навіть кримінальної відповідальності. Важливо пам’ятати, що наслідки цього явища можуть бути катастрофічними, і кожен громадянин повинен бути відповідальним за охорону природи та здоров’я оточуючих. Про це повідомляє Міндовкілля, пише УНН.

Навіть невеличке загоряння на власному подвір’ї може перекинутися на траву, а звідти – на ліси та торфовища. За кілька десятків секунд можуть спалахнути цілі гектари і ситуація може вийти з-під контролю

- йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначає Міндовкілля, спалювання рослинності не лише забруднює повітря, але й руйнує ґрунтовий покрив, що необхідний для росту рослин. Внаслідок цього родючий ґрунт відновлюється лише через 5-6 років. Спалювання трави також сприяє промерзанню ґрунту, що погіршує його властивості. Крім того, під час пожежі вогонь може знищити звірів, плазунів та земноводних, також новонароджених зайченят і їжаків.

Спалювання сухої рослинності небезпечно для здоров’я, оскільки внаслідок вдихання диму до організму потрапляють важкі метали, діоксини, бензопірени, оксиди азоту та інші канцерогенні сполуки

- попереджає Міндовкілля.

До того ж в Україні спалювання сухої рослинності є незаконним і карається штрафами. Зокрема, за спалювання трави та листя можна отримати штраф від 3 060 до 6 120 грн. Якщо паління відбувалося на території природно-заповідного фонду, штраф може скласти від 6 120 до 12 240 грн, а для посадовців — від 21 420 до 30 600 грн. У випадку загибелі людей під час пожежі, порушники можуть бути засуджені до ув’язнення на термін від 2 до 5 років.

Не спалюйте суху траву — не вбивайте життя! Якщо ви бачите палія — дійте! Фіксуйте на фото та відео. Викликайте ДСНС та поліцію (101 і 102). Зупиняйте таких людей, пояснюйте їм наслідки

- нагадує міністерство.

В Україні розквітли первоцвіти: яскраві весняні фото08.03.25, 17:58 • 65536 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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