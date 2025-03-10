Сжигание сухой травы и листьев в Украине: Минприроды напомнило о последствиях и штрафах

Весной в Украине часто наблюдаются случаи сжигания сухой растительности и листьев, что ставит под угрозу не только окружающую среду, но и здоровье людей. Такая деятельность является незаконной и может привести к серьезным штрафам и даже уголовной ответственности. Важно помнить, что последствия этого явления могут быть катастрофическими, и каждый гражданин должен быть ответственным за охрану природы и здоровье окружающих. Об этом сообщает Минприроды, пишет УНН.

Даже небольшое возгорание на собственном дворе может перекинуться на траву, а оттуда – на леса и торфяники. За несколько десятков секунд могут вспыхнуть целые гектары, и ситуация может выйти из-под контроля

Кроме того, как отмечает Минприроды, сжигание растительности не только загрязняет воздух, но и разрушает почвенный покров, необходимый для роста растений. В результате этого плодородная почва восстанавливается лишь через 5-6 лет. Сжигание травы также способствует промерзанию почвы, что ухудшает ее свойства. Кроме того, во время пожара огонь может уничтожить животных, пресмыкающихся и земноводных, а также новорожденных зайчат и ежей.

Сжигание сухой растительности опасно для здоровья, поскольку в результате вдыхания дыма в организм попадают тяжелые металлы, диоксины, бензопирены, оксиды азота и другие канцерогенные соединения

Кроме того, в Украине сжигание сухой растительности является незаконным и карается штрафами. В частности, за сжигание травы и листьев можно получить штраф от 3 060 до 6 120 грн. Если сжигание происходило на территории природно-заповедного фонда, штраф может составить от 6 120 до 12 240 грн, а для должностных лиц — от 21 420 до 30 600 грн. В случае гибели людей во время пожара, нарушители могут быть осуждены к лишению свободы на срок от 2 до 5 лет.

Не сжигайте сухую траву — не убивайте жизнь! Если вы видите поджигателя — действуйте! Фиксируйте на фото и видео. Вызывайте ГСЧС и полицию (101 и 102). Останавливайте таких людей, объясняйте им последствия