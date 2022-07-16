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Спалах Covid у Китаї зростає, мільйони людей перебувають в ізоляції

Спалах Covid у Китаї зростає, мільйони людей перебувають в ізоляції

Київ • УНН

 • 241996 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. У суботу Китай повідомив про найвищу кількість випадків захворювання на коронавірус з травня, при цьому мільйони людей були заблоковані в ці вихідні. Влада продовжує дотримуватися політики нульового рівня Covid. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Китай повідомив про 450 місцевих інфекцій у суботу, порівняно з 432 днем ​​раніше. Більшість випадків були безсимптомними.

Хвиля випадків, що зростає, призвела до нових обмежень цього тижня в деяких частинах країни.

Ланьчжоу, столиця північно-західної провінції Ганьсу, наказала своїм 4,4 мільйонам мешканців залишатися вдома з середи, а з п'ятниці округ у провінції Аньхой був закритий.

Бейхай у південному регіоні Гуансі в суботу також оголосив про блокування в частинах двох районів, в яких проживає понад 800 тисяч осіб.

«Наразі ситуація з профілактикою та контролем епідемії у місті Бейхай є серйозною та складною, а ризик прихованої передачі в суспільстві відносно високий», — йдеться в повідомленні уряду.

Доповнення

Раніше цього тижня сталеливарний центр Уган у центральній провінції Хенань оголосив про триденне блокування через один випадок Covid. 

Варіант вірусу Omicron, що швидко поширюється, став серйозною проблемою для китайської влади. Китай продемонстрував найнижчі темпи зростання у другому кварталі з моменту початкового спалаху Covid, при цьому ВВП збільшився лише на 0,4 відсотка у річному обчисленні.

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