Спалах Covid у Китаї зростає, мільйони людей перебувають в ізоляції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У суботу Китай повідомив про найвищу кількість випадків захворювання на коронавірус з травня, при цьому мільйони людей були заблоковані в ці вихідні. Влада продовжує дотримуватися політики нульового рівня Covid. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
Деталі
Китай повідомив про 450 місцевих інфекцій у суботу, порівняно з 432 днем раніше. Більшість випадків були безсимптомними.
Хвиля випадків, що зростає, призвела до нових обмежень цього тижня в деяких частинах країни.
Ланьчжоу, столиця північно-західної провінції Ганьсу, наказала своїм 4,4 мільйонам мешканців залишатися вдома з середи, а з п'ятниці округ у провінції Аньхой був закритий.
Бейхай у південному регіоні Гуансі в суботу також оголосив про блокування в частинах двох районів, в яких проживає понад 800 тисяч осіб.
«Наразі ситуація з профілактикою та контролем епідемії у місті Бейхай є серйозною та складною, а ризик прихованої передачі в суспільстві відносно високий», — йдеться в повідомленні уряду.
Доповнення
Раніше цього тижня сталеливарний центр Уган у центральній провінції Хенань оголосив про триденне блокування через один випадок Covid.
Варіант вірусу Omicron, що швидко поширюється, став серйозною проблемою для китайської влади. Китай продемонстрував найнижчі темпи зростання у другому кварталі з моменту початкового спалаху Covid, при цьому ВВП збільшився лише на 0,4 відсотка у річному обчисленні.