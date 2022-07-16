Вспышка Covid в Китае растет, миллионы людей находятся в изоляции
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В субботу Китай сообщил о самом высоком количестве случаев заболевания коронавирусом с мая, при этом миллионы людей были заблокированы в эти выходные. Власти продолжают придерживаться политики нулевого уровня Covid. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Китай сообщил о 450 местных инфекциях в субботу, по сравнению с 432 днем раньше. Большинство случаев были бессимптомными.
Растущая волна случаев привела к новым ограничениям на этой неделе в некоторых частях страны.
Ланьчжоу, столица северо-западной провинции Ганьсу, приказала своим 4,4 миллионам жителей оставаться дома со среды, а с пятницы округ в провинции Аньхой был закрыт.
Бэйхай в южном регионе Гуанси в субботу также объявил о блокировании в частях двух районов, в которых проживает более 800 тысяч человек.
«Сейчас ситуация с профилактикой и контролем эпидемии в городе Бэйхай является серьезной и сложной, а риск скрытой передачи в обществе относительно высок», — говорится в сообщении правительства.
Дополнение
Ранее на этой неделе сталелитейный центр Уган в центральной провинции Хэнань объявил о трехдневной блокировке из-за одного случая Covid.
Вариант быстро распространяющегося вируса Omicron стал серьезной проблемой для китайских властей. Китай продемонстрировал самые низкие темпы роста во втором квартале с момента первоначальной вспышки Covid, при этом ВВП увеличился всего на 0,4 процента в годовом исчислении.