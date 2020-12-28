Сотні британців втекли з-під карантину на швейцарському курорті

Рішення про ізоляцію тих гостей, хто прибув з Великої Британії, було прийнято на тлі новин про швидке поширення в королівстві нового варіанту коронавірусу.

З 20 грудня Швейцарія перестала приймати рейси з Великої Британії і ПАР, де також була зареєстрована мутація коронавірусу. У той же час влада країни прийняла рішення про те, що всі туристи, які прибули з цих держав в період з 14 грудня, повинні провести під карантином 10 днів, починаючи з дня приїзду.

Гірськолижний курорт Фербір, розташований в кантоні Валліс, традиційно користується великою популярністю у британських туристів. За даними видання, відповідно до розпорядження влади Швейцарії, на карантин повинні мали відправитися в цілому 420 людей, які прибули в Фербір з Великої Британії, включно з громадянами Швейцарії, які повернулися на батьківщину із Сполученого Королівства.

50 осіб з числа тих, кому було наказано відправитися на карантин, покинули Швейцарію відразу ж після отримання повідомлення про необхідність ізолюватися. З решти 370 туристів до 27 грудня в Фербіре знаходилося менше 12 осіб.

Багато гостей покинули свої готелі вночі. "Співробітники помітили відсутність гостей в їх номерах завдяки тому, що залишені біля дверей підноси з сніданком залишилися недоторканими", - розповів журналістам Жан-Марк Сандоз - офіційний представник муніципалітету Багнес, в якому знаходиться курорт Фербір. "Ми розуміємо їх гнів", - додав він. За словами сандоз, муніципалітети в Швейцарії не отримали ніякої підтримки в реалізації карантинних вимог, про які було оголошено настільки раптово.

"Сім'ї з малими дітьми виявилися замкненими на 20 квадратних метрах. Це було нестерпно", - підкреслив Сандоз. Деякі з британців, що покинули Швейцарію, вирішили провести залишок відпустки в сусідній Франції. Гірськолижні спуски там закриті, однак громадянам Великої Британії не забороняється залишати готельні номери.

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Населення містечка Фербір становить 9 тисяч осіб. Приблизно 20 відсотків туристів, які щорічно проводять відпустку на цьому гірськолижному курорті, - британці. Після оголошення карантину для них багато швейцарців вважали курорт можливим вогнищем поширення інфекції і також анулювали вже заброньовані кімнати в готелях, вказує Сандоз.