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Сотни британцев сбежали из-под карантина на швейцарском курорте

Киев • УНН

 • 12294 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Сотни британцев, которые собирались провести отпуск в швейцарском курортном городке Фербир, тайно покинули свои отели, после того как местные власти распорядились отправить всех прибывших из Соединенного Королевства туристов на десятидневный карантин. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Сотни британцев сбежали из-под карантина на швейцарском курорте

Решение об изоляции тех гостей, кто прибыл из Великобритании, было принято на фоне новостей о быстром распространении в королевстве нового варианта коронавируса.

С 20 декабря Швейцария перестала принимать рейсы из Великобритании и ЮАР, где также была зарегистрирована мутация коронавируса. В то же время власти страны приняли решение о том, что все туристы, прибывшие из этих государств в период с 14 декабря, должны провести под карантином 10 дней, начиная со дня приезда.

Горнолыжный курорт Фербир, расположенный в кантоне Валлис, традиционно пользуется большой популярностью у британских туристов. По данным издания, согласно распоряжению властей Швейцарии, на карантин должны были отправиться в общей сложности 420 человек, прибывших в Фербир из Великобритании, включая гражданами Швейцарии, которые вернулись на родину из Соединенного Королевства.

50 человек из числа тех, кому было приказано отправиться на карантин, покинули Швейцарию сразу же после получения сообщения о необходимости изолироваться. Из оставшихся 370 туристов 27 декабря в Фербире находилось менее 12 человек.

Многие гости покинули свои отели ночью. “Сотрудники заметили отсутствие гостей в их номерах благодаря тому, что оставленные у дверей подносы с завтраком остались нетронутыми”, — рассказал журналистам Жан-Марк Сандоз — официальный представитель муниципалитета Багнес, в котором находится курорт Фербир. “Мы понимаем их гнев”, — добавил он. По словам Cандоз, муниципалитеты в Швейцарии не получили никакой поддержки в реализации карантинных требований, о которых было объявлено настолько внезапно.

“Семьи с маленькими детьми оказались запертыми на 20 квадратных метрах. Это было невыносимо”, — подчеркнул Сандоз. Некоторые из британцев, которые покинули Швейцарию, решили провести остаток отпуска в соседней Франции. Горнолыжные спуски там закрыты, однако гражданам Великобритании не запрещается оставлять гостиничные номера.

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Население городка Фербир составляет 9 тысяч человек. Примерно 20 процентов туристов, которые ежегодно проводят отпуск на этом горнолыжном курорте, — британцы. После объявления карантина для них много швейцарцев считали курорт возможным очагом распространения инфекции и также аннулировали уже забронированы комнаты в гостиницах, указывает Сандоз.

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