Сорос став "людиною року" за версією FT
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Британська газета The Financial Times назвала 88-річного мільярдера і філантропа Джорджа Сороса "людиною року", передає УНН.
"Філантроп став прапороносцем ліберальної демократії, ідеї, що потрапила в облогу у популістів", - зазначило видання.
"Це величезний стимул для зміцнення моєї віри в те, що ми щось робимо правильно. Ми не перестали благотворно впливати", - заявив Сорос.
Вибір "людини року", як зазначили в Financial Times, зазвичай відображає досягнення такої особи. "У випадку з Соросом в цьому році вибір також стосується цінностей, які він представляє", - повідомило видання.
Нагадаємо, Time назвав "Людину 2018 року": у списку опинився Бабченко.