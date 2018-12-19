Сорос стал "человеком года" по версии FT
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Британская газета The Financial Times назвала 88-летнего миллиардера и филантропа Джорджа Сороса "человеком года", передает УНН.
"Филантроп стал знаменосцем либеральной демократии, идеи, попавшей в осаду у популистов", - отметило издание.
"Это огромный стимул для укрепления моей веру в то, что мы что-то делаем правильно. Мы не перестали оказывать благотворное влияние", - заявил Сорос.
Выбор "человека года", как отметили в Financial Times, обычно отражает их достижения. "В случае с Соросом в этом году выбор также касается ценностей, которые он представляет", - сообщило издание.
Напомним, Time назвал "Человека 2018 года": в списке оказался Бабченко.