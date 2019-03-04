Соліст The Prodigy наклав на себе руки

"Новини правдиві, я не можу повірити, що говорю це, але наш брат Кіт наклав на себе руки у вихідні. Я в шоці, дуже злий, розгублений і моє серце розбите", - написав у соцмережі Ліам Хоулетт, колега Кита і учасник групи.



Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Великій Британії у віці 49 років пішов з життя співак групи The Prodigy Кейт Флінт.



За інформацією ЗМІ, музикант був знайдений мертвим вранці в понеділок, 4 березня, в своєму будинку в Ессексі.



Нагадаємо, 19 лютого модельєр Карл Лагерфельд помер на 86-му році життя.