Солист The Prodigy совершил самоубийство

"Новости правдивы, я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные. Я в шоке, чертовски злой, растерянный и моё сердце разбито", - написал в соцсети Лиам Хоулетт, коллега Кита и участник группы.



Напомним, 4 марта стало известно, что Великобритании в возрасте 49 лет ушел из жизни вокалист группы The Prodigy Кейт Флинт.



По информации СМИ, музыкант был найден мертвым утром в понедельник, 4 марта, в своем доме в Эссексе.



Напомним, 19 февраля модельер Карл Лагерфельд умер на 86-м году жизни.