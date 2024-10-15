Сьогодні Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: ситуація із захворюваністю у світі та в Україні
Київ • УНН
Згідно світової статистики, рак грудей займає перше місце в структурі онкологічної захворюваності у жінок – 23%, а також перше місце у структурі смертності – 20,5%.
Сьогодні, 15 жовтня, у багатьох країнах світу проводяться різноманітні заходи присвячені Всесвітньому дню боротьби з раком молочної залози. Подія була започаткована за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я у 1993 році, пише УНН.
Згідно світової статистики, рак грудей займає перше місце в структурі онкологічної захворюваності у жінок – 23%, а також перше місце у структурі смертності – 20,5%.
Понад 15 мільйонів жінок у всьому світі хворіють на рак молочної залози. Шість мільйонів жінок у світі від нього щорічно помирають.
За даними ВООЗ, 21% усіх випадків смерті від раку молочної залози у світі спричинено вживанням алкоголю, зайвою вагою і ожирінням, а також фізичною інертністю.
В Україні щороку діагностують близько 15 тисяч нових випадків раку грудей у жінок. Близько п’яти тисяч жінок щороку помирають.
Вже у віці 18–24 роки рак грудної залози має третє місце у структурі захворюваності українок (10,8%), а з 30 до 74 років він стало лідирує (27,6–20,6%). У структурі смертності від раку жіночого населення рак грудей переважає у вікових групах 30–54, 55–74 та 75+ років і складає 24,5%, 20,6% та 18,5% відповідно.
Ключовим фактором перемоги над раком молочної залози є постійні обстеження жінок у відповідних фахівців та його діагностика на ранній стадії.
Понад 90% жінок, яким діагностовано першу стадію раку грудей, повністю перемагають хворобу.
При лікуванні другої стадії надію на позитивний результат від терапії можуть мати 80% жінок та у разі 3-ї стадії – для 50% жінок лікування є ефективним