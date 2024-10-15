Сегодня Всемирный день борьбы с раком молочной железы: ситуация с заболеваемостью в мире и в Украине
Киев • УНН
Согласно мировой статистике, рак груди занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости у женщин - 23%, а также первое место в структуре смертности - 20,5%.
Сегодня, 15 октября, во многих странах мира проводятся различные мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с раком молочной железы. Событие было основано по инициативе Всемирной организации здравоохранения в 1993 году, пишет УНН.
Согласно мировой статистике, рак груди занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости у женщин - 23%, а также первое место в структуре смертности - 20,5%.
Более 15 миллионов женщин во всем мире болеют раком молочной железы. Шесть миллионов женщин в мире от него ежегодно умирают.
По данным ВОЗ, 21% всех случаев смерти от рака молочной железы в мире вызвано употреблением алкоголя, лишним весом и ожирением, а также физической инертностью.
В Украине ежегодно диагностируют около 15 тысяч новых случаев рака груди у женщин. Около пяти тысяч женщин ежегодно умирают.
Уже в возрасте 18-24 года рак молочной железы занимает третье место в структуре заболеваемости украинок (10,8%), а с 30 до 74 лет он стало лидирует (27,6-20,6%). В структуре смертности от рака женского населения рак груди преобладает в возрастных группах 30-54, 55-74 и 75+ лет и составляет 24,5%, 20,6% и 18,5% соответственно.
Ключевым фактором победы над раком молочной железы являются постоянные обследования женщин у соответствующих специалистов и его диагностика на ранней стадии.
Более 90% женщин, которым диагностирована первая стадия рака груди, полностью побеждают болезнь.
При лечении второй стадии надежду на положительный результат от терапии могут иметь 80% женщин и в случае 3-й стадии - для 50% женщин лечение является эффективным