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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 6352 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Сьогодні вночі над Сумщиною збили 15 БПЛА

Київ • УНН

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У ніч на 18 жовтня підрозділи ППО Сумської області збили 15 російських ударних безпілотників типу "шахед". З початку року на Сумщині знешкоджено 327 ворожих БпЛА.

Сьогодні вночі над Сумщиною збили 15 БПЛА

Вночі 18 жовтня підрозділи протиповітряної оборони знищили у Сумській області 15 російських ударних безпілотників типу шахед. Повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, пише УНН.

Сьогодні вночі, 18 жовтня, під час масованої авіаційної атаки ворога, підрозділи протиповітряної оборони Сумщини знищили 15 ворожих "шахедів",

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Також в ОВА зазначили, що всього з початку року нашими зенітниками  знешкоджено 327 російських БпЛА, які несли смерть та розруху на українську землю.

Війська рф завдали 234 удари по 9 населених пунктах Запоріжжя18.10.24, 07:24 • 102147 переглядiв

Ольга Розгон

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