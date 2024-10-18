Сьогодні вночі над Сумщиною збили 15 БПЛА
Київ • УНН
У ніч на 18 жовтня підрозділи ППО Сумської області збили 15 російських ударних безпілотників типу "шахед". З початку року на Сумщині знешкоджено 327 ворожих БпЛА.
Вночі 18 жовтня підрозділи протиповітряної оборони знищили у Сумській області 15 російських ударних безпілотників типу шахед. Повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, пише УНН.
Сьогодні вночі, 18 жовтня, під час масованої авіаційної атаки ворога, підрозділи протиповітряної оборони Сумщини знищили 15 ворожих "шахедів",
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Також в ОВА зазначили, що всього з початку року нашими зенітниками знешкоджено 327 російських БпЛА, які несли смерть та розруху на українську землю.
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