Сегодня ночью над Сумской областью сбили 15 БПЛА

Ночью 18 октября подразделения противовоздушной обороны уничтожили в Сумской области 15 российских ударных беспилотников типа шахед. Сообщает Сумская областная военная администрация, пишет УНН.

Сегодня ночью, 18 октября, во время массированной авиационной атаки врага, подразделения противовоздушной обороны Сумщины уничтожили 15 вражеских «шахедов», - говорится в сообщении.

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Также в ОВА отметили, что всего с начала года нашими зенитчиками обезврежено 327 российских БпЛА, которые несли смерть и разруху на украинскую землю.

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