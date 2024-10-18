Сегодня ночью над Сумской областью сбили 15 БПЛА
Киев • УНН
В ночь на 18 октября подразделения ПВО Сумской области сбили 15 российских ударных беспилотников типа «шахед». С начала года на Сумщине обезврежено 327 вражеских БпЛА.
Ночью 18 октября подразделения противовоздушной обороны уничтожили в Сумской области 15 российских ударных беспилотников типа шахед. Сообщает Сумская областная военная администрация, пишет УНН.
Сегодня ночью, 18 октября, во время массированной авиационной атаки врага, подразделения противовоздушной обороны Сумщины уничтожили 15 вражеских «шахедов»,
Детали
Также в ОВА отметили, что всего с начала года нашими зенитчиками обезврежено 327 российских БпЛА, которые несли смерть и разруху на украинскую землю.
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