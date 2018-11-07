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Сьогодні ворог вже двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. З початку поточної доби російсько-окупаційні війська на Донбасі вже двічі обстріляли позиції Збройних сил України в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС). Про це повідомив речник прес-служби Міноборони Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

"З початку цієї доби станом на 12:00 зафіксовано два прицільних обстріли з боку російсько-окупаційних військ на донецькому напрямку", - зазначив спікер МОУ.

За його словами, ворог обстріляв позиції українських військових у районі Павлополя. При цьому вів вогонь з гранатометів та іншого піхотного озброєння, а після 7:00 ранку випустив близько 10 мін калібру 82 мм та застосував озброєння БМП.

Українська сторона, як зазначив Гуцуляк, примусила окупантів до дотримання режиму тиші, не порушуючи мінських угод.

При цьому він зазначив, що "втрат внаслідок бойових дій від початку поточної доби у підрозділах Об’єднаних сил немає".

Нагадаємо, протягом 5 листопада ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.

На початку минулої доби, 6 листопада, на Донбасі зафіксовано два прицільних обстріли бойовиками позицій українських військових.

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