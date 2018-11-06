З початку доби бойовики двічі обстріляли позиції ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано два прицільних обстріли бойовиками позицій українських військових. Про сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони україни Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"З початку цієї доби станом на 12:00 зафіксовано два прицільних обстріли з боку російсько-окупаційних військ… Втрат внаслідок бойових дій від початку поточної доби у підрозділах Об’єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.
За словами Гуцуляка, зранку ворог вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї поблизу Павлополя, а після 10:00 - з ручних протитанкових гранатометів у районі Пісків.
"В обох випадках адекватний вогонь у відповідь наших захисників зі стрілецької зброї примусив окупантів до дотримання режиму тиші", – зазначив Гуцуляк.
Нагадаємо, вчора бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. 1 раз противник застосував озброєння, заборонене мінськими угодами.