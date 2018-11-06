С начала суток боевики дважды обстреляли позиции ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано два прицельных обстрела боевиками позиций украинских военных. Об сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"С начала этого периода по состоянию на 12:00 зафиксировано два прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск... Потерь в результате боевых действий с начала текущих суток в подразделениях Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
По словам Гуцуляка, утром противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Павлополя, а после 10:00 - из ручных противотанковых гранатометов в районе Песков.
"В обоих случаях адекватный огонь наших защитников из стрелкового оружия заставил оккупантов соблюдать режим тишины", - отметил Гуцуляк.
Напомним, вчера боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. 1 раз противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.