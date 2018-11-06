С начала суток боевики дважды обстреляли позиции ООС

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108134 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115995 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154295 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147714 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138023 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128960 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173562 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118136 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141688 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145427 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

9 марта, 01:10 • 45919 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

9 марта, 01:52 • 107223 просмотра
Ермак и советник премьер-министра Британии обсудили мирный план, военную и финансовую поддержку Украины

Ермак и советник премьер-министра Британии обсудили мирный план, военную и финансовую поддержку Украины

9 марта, 02:19 • 21634 просмотра
В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

9 марта, 02:50 • 35634 просмотра
Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

9 марта, 04:35 • 38435 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 137731 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 173562 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 182232 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 193041 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 250438 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 154294 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 104669 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 109003 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 111218 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 110586 просмотра
Актуальное
С начала суток боевики дважды обстреляли позиции ООС

С начала суток боевики дважды обстреляли позиции ООС

Киев  •  УНН

 • 9047 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано два прицельных обстрела боевиками позиций украинских военных. Об сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

"С начала этого периода по состоянию на 12:00 зафиксировано два прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск... Потерь в результате боевых действий с начала текущих суток в подразделениях Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

По словам Гуцуляка, утром противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Павлополя, а после 10:00 - из ручных противотанковых гранатометов в районе Песков.

"В обоих случаях адекватный огонь наших защитников из стрелкового оружия заставил оккупантов соблюдать режим тишины", - отметил Гуцуляк.

Напомним, вчера боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. 1 раз противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы