Сегодня враг уже дважды обстрелял позиции ОС на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. С начала текущих суток российско-оккупационные войска на Донбассе уже дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщил руководитель пресс-службы Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"С начала этого периода по состоянию на 12:00 зафиксировано два прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск на донецком направлении", - отметил спикер МОУ.
По его словам, враг обстрелял позиции украинских военных в районе Павлополя. При этом он вел огонь из гранатометов и другого пехотного вооружения, а после 7:00 утра выпустил около 10 мин калибра 82 мм и применил вооружения БМП.
Украинская сторона, как отметил Гуцуляк, заставила оккупантов соблюдать режим тишины, не нарушая минских соглашений.
При этом он отметил, что "потерь в результате боевых действий с начала текущих суток в подразделениях Объединенных сил нет".
Напомним, в течение 5 ноября ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 14 раз открывали огонь по позициям наших войск.
В начале прошедшие сутки, 6 ноября, на Донбассе зафиксировано два прицельных обстрела боевиками позиций украинских военных.