Сьогодні в Україні до 5 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. В Україні у четвер, 5 грудня, переважно без опадів, повітря вдень прогріється до 5 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"5 грудня без опадів, лише у східних, вночі також у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях місцями невеликий сніг. На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця", - зазначили синоптики.
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Вітер переважно західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-9°, Карпатах до 12° морозу, у північних, Волинській, Рівненській областях 0-5° морозу; вдень в Україні 0-5° тепла, у східних областях 1-3° морозу.
Нагадаємо, за даними ООН, цей рік увійде у трійку найспекотніших в історії людства.