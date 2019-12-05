Сегодня в Украине до 5 градусов тепла

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 100338 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 61447 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 101155 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 114168 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 145353 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 146827 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 139956 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 181888 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116634 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Актуальное
Сегодня в Украине до 5 градусов тепла

Сегодня в Украине до 5 градусов тепла

Киев  •  УНН

 • 10175 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Украине в четверг, 5 декабря, преимущественно без осадков, воздух днем прогреется до 5 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"5 декабря без осадков, лишь в восточных, ночью также в Черниговской, Сумской и Полтавской областях местами небольшой снег. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица", - отметили синоптики.

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Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9°, в Карпатах до 12° мороза, в северных, Волынской, Ровенской областях 0-5° мороза; днем в Украине 0-5° тепла, в восточных областях 1-3° мороза.

Напомним, по данным ООН, этот год войдет в тройку самых жарких в истории человечества.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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