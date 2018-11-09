Сьогодні у Раді пройде година запитань до уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сьогодні, у Верховній Раді Україні відбудеться традиційна година запитань до уряду, повідомляє кореспондент УНН.
Зокрема, парламент розпочне свою роботу з питань до членів Кабінету Міністрів.
Крім того, у порядку денному парламенту сьогодні є проект закону 4186 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді. Як зазначається у пояснювальній записці, цим документом, зокрема, пропонується спортсменам, навчаються на денній формі навчання, та беруть участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, надається за місцем навчання звільнення від занять для підготовки та участі в цих змаганнях .
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Крім того, вони можуть навчатись за індивідуальними навчальними планами та графіками у порядку встановленому законами України “Про вищу освіту” та “Про професійно-технічну освіту”.
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Додамо, що сьогодні засідання парламенту відбудеться без спікера Андрія Парубія, який відвідає Донбас разом з президентом парламентської асамблеї НАТО Раса Юкнявічене.