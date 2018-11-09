Сегодня в Раде пройдет час вопросов к правительству
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сегодня в Верховной Раде Украины состоится традиционный час вопросов к правительству, сообщает корреспондент УНН.
В частности, парламент начнет свою работу по вопросам к членам Кабинета Министров.
Кроме того, в повестке дня парламента сегодня есть проект закона 4186 о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи. Как отмечается в пояснительной записке, этим документом, в частности, предлагается спортсменам, которые учатся на дневной форме обучения, и участвуют во всеукраинских и международных соревнованиях, предоставляется по месту учебы освобождение от занятий для подготовки и участия в этих соревнованиях.
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Кроме того, они могут учиться по индивидуальным учебным планам и графикам в порядке, установленном законами Украины "О высшем образовании" и "О профессионально-техническом образовании".
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Добавим, что сегодня заседание парламента пройдет без спикера Андрея Парубия, который посетит Донбасс вместе с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене.