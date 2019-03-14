Сьогодні Рада продовжить розгляд закону про мову
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні, 14 березня, народні депутати планують продовжити розгляд поправок до проекту закону про державну мову (№5670-д). Це зазначено у порядку денному, опублікованному на сайті ВРУ, передає УНН.
Проект закону про забезпечення функціонування української мови як державної продовжать розглядати у другому читанні.
Варто зазначити, що 12 - 13 березня народні депутати України розглянули лише 272 поправки до законопроекту з понад 2 тисяч.
Раніше УНН повідомляв, що 28 лютого Верховна Рада України почала розглядати законопроект про мову в другому читанні. До нього було подано понад 2 тисячі поправок, також проект документу вже викликав гостру дискусію серед депутатського корпусу.
Нещодавно, голова Верховної Ради України Андрій Парубій спрогнозував, що розгляд закону про мову може зайняти кілька днів.
Нагадаємо, комісар Раді Європи Дуня Міятович закликала ВР відкласти ухвалення мовного закону до виборів.