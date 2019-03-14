Сегодня Рада продолжит рассмотрение закона о языке

Проект закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного продолжат рассматривать во втором чтении.



Стоит отметить, что 12 - 13 марта народные депутаты Украины рассмотрели только 272 поправки к законопроекту с более 2 тысяч.



Ранее сообщал, что 28 февраля Верховная Рада Украины начала рассматривать законопроект о языке во втором чтении. В него было подано более 2000 поправок, также проект документа уже вызвал острую дискуссию среди депутатского корпуса.



Недавно, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий спрогнозировал, что рассмотрение закона о языке может занять несколько дней.



Напомним, комиссар Совета Европы Дуня Миятович призвала ВР отложить принятие языкового закона до выборов.