Сегодня Рада продолжит рассмотрение закона о языке
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Сегодня, 14 марта, народные депутаты планируют продолжить рассмотрение поправок к проекту закона о государственном языке (№5670-д). Это указано в повестке дня, опубликованной на сайте ВРУ, передает УНН.
Проект закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного продолжат рассматривать во втором чтении.
Стоит отметить, что 12 - 13 марта народные депутаты Украины рассмотрели только 272 поправки к законопроекту с более 2 тысяч.
Ранее сообщал, что 28 февраля Верховная Рада Украины начала рассматривать законопроект о языке во втором чтении. В него было подано более 2000 поправок, также проект документа уже вызвал острую дискуссию среди депутатского корпуса.
Недавно, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий спрогнозировал, что рассмотрение закона о языке может занять несколько дней.
Напомним, комиссар Совета Европы Дуня Миятович призвала ВР отложить принятие языкового закона до выборов.