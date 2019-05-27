Сьогодні пройде ЗНО з іноземних мов

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КИЇВ. 27 травня. УНН. У понеділок, 27 травня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з іспанської, німецької, французької мов. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Українського центру оцінювання якості освіти.

"27 травня близько 3 тисяч абітурієнтів упродовж 150 хвилин виконуватимуть завдання сертифікаційних робіт з іспанської, німецької, французької мов", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50. Почнеться зовнішнє незалежне оцінювання об 11:00.

"Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:

  • оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено в Сертифікаті;

  • запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки", - наголосили в УЦОЯО.

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Також у Центрі попередили, що учасника не допустять до пункту проведення ЗНО у разі:

  • неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті, або за умови надання копій цих документів;

  • запізнення.

Учасникам ЗНО порекомендували заздалегідь дізнатися адресу проведення зовнішнього незалежного оцінювання, зазначену в запрошенні-перепустці на інформаційних сторінках, взяти з собою дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою.

Загалом у роботі 59 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, — 72.
Сертифікаційна робота складається з чотирьох частин:

  • "Розуміння мови на слух (аудіювання)" - містить 16 завдань різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей А.

  • "Читання" - містить 22 завдання різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей А.

  • "Використання мови" - містить 20 завдань; відповіді на них треба записати у бланку відповідей А.

  • "Письмо" - містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на нього потрібно написати у бланку відповідей Б.

Учасники розпочнуть роботу в тестовому зошиті із завдань частини "Розуміння мови на слух (аудіювання)".

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Нагадаємо, минулого тижня в Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Так, 21 травня пройшло ЗНО з математики, а 23 травня – ЗНО з української мови.

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