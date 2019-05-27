Сьогодні пройде ЗНО з іноземних мов
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У понеділок, 27 травня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з іспанської, німецької, французької мов. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Українського центру оцінювання якості освіти.
"27 травня близько 3 тисяч абітурієнтів упродовж 150 хвилин виконуватимуть завдання сертифікаційних робіт з іспанської, німецької, французької мов", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50. Почнеться зовнішнє незалежне оцінювання об 11:00.
"Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:
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- оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено в Сертифікаті;
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- запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки", - наголосили в УЦОЯО.
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Також у Центрі попередили, що учасника не допустять до пункту проведення ЗНО у разі:
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- неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті, або за умови надання копій цих документів;
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- запізнення.
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Учасникам ЗНО порекомендували заздалегідь дізнатися адресу проведення зовнішнього незалежного оцінювання, зазначену в запрошенні-перепустці на інформаційних сторінках, взяти з собою дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою.
Загалом у роботі 59 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, — 72.
Сертифікаційна робота складається з чотирьох частин:
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- "Розуміння мови на слух (аудіювання)" - містить 16 завдань різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей А.
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- "Читання" - містить 22 завдання різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей А.
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- "Використання мови" - містить 20 завдань; відповіді на них треба записати у бланку відповідей А.
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- "Письмо" - містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на нього потрібно написати у бланку відповідей Б.
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Учасники розпочнуть роботу в тестовому зошиті із завдань частини "Розуміння мови на слух (аудіювання)".
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Нагадаємо, минулого тижня в Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Так, 21 травня пройшло ЗНО з математики, а 23 травня – ЗНО з української мови.