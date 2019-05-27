Сегодня пройдет ВНО по иностранным языкам

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 29777 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 50547 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 67693 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 82099 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121286 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111136 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137424 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144585 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130112 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130178 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 86990 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 86175 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 53203 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 83376 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

16:42 • 62105 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 83376 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 121288 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 148741 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 160792 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 219430 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

19:45 • 29736 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 31028 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 53140 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 86135 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 86940 просмотра
Актуальное
Сегодня пройдет ВНО по иностранным языкам

Сегодня пройдет ВНО по иностранным языкам

Киев  •  УНН

 • 9130 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В понедельник, 27 мая, состоится внешнее независимое оценивание по испанскому, немецкому, французскому языкам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Украинского центра оценивания качества образования.

"27 мая около 3 тысяч абитуриентов в течение 150 минут выполнять задачи сертификационных работ по испанской, немецкой, французской языков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что допуск абитуриентов в пункт тестирования будет длиться с 10:15 до 10:50. Начнется внешнее независимое оценивание в 11:00.

"Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешено только при наличии следующих документов:

  • оригинала сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или иного документа, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате; 

  • приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно распечатать с информационной страницы", - отметили в УЦОКО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "ВНО в магистратуру" 2019: возросло количество специальностей для тестирования

Также в Центре предупредили, что участника не допустят до пункта проведения ВНО в случае:

  • невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов;

  • опоздания.

Участникам ВНО порекомендовали заранее узнать адрес проведения внешнего независимого оценивания, указанный в приглашении-пропуске на информационных страницах, взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

Всего в работе 59 заданий. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 72.

Сертификационная работа состоит из четырех частей:

  • "Понимание речи на слух (аудирование)" - содержит 16 заданий различных форм; ответы на них надо обозначить в бланке ответов А.

  • "Чтение" - содержит 22 задания различных форм; ответы на них надо обозначить в бланке ответов А.

  • "Использование языка" - содержит 20 заданий; ответы на них надо записать в бланке ответов А.

  • "Письмо" - содержит одно задание открытой формы. Ответ на него нужно написать в бланке ответов Б.

Участники начнут работу в тестовой тетради из задач части "Понимание речи на слух (аудирование)".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перед аудирование на ВНО будут проверять качество звука

На прошлой неделе в Украине стартовало внешнее независимое оценивание. Так, 21 мая прошло ВНО по математике, а 23 мая - ВНО по украинскому языку.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы