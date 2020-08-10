Сьогодні планують підписати угоду на безкоштовний підйом танкера Delfi
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Сьогодні буде підписано договір на безкоштовний підйом танкера Delfi, який минулої осені зазнав аварії на одеському узбережжі. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ОП.
Повідомляється, що Президент України Володимир Зеленський поцікавився перебігом робіт з підйому танкера Delfi, який затонув біля узбережжя Одеси. Глава держави вимагає вирішити питання ліквідації наслідків аварії судна.
"Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що вже знайдено кран для здійснення відповідних робіт, і сьогодні буде підписано договір на безкоштовний підйом танкера. Урядовець пообіцяв, що роботи з підйому судна значно інтенсифікуються", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, танкер-заправник Delfi у сильний шторм вночі 21 листопада 2019 року дрейфував на мілині на узбережжі у районі Одеського порту, після чого 22 листопада — перекинувся.
Перші спроби підняти танкер не вдалися. Віднедавна ліквідацією наслідків аварії судна почала займатися держава з технічною реалізацією від АМПУ.