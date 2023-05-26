Сьогодні обиратимуть нового голову Верховного Суду: яка процедура передбачена, хто основні претенденти

Процедура обрання

Голова Верховного Суду обирається з числа членів суду таємним голосуванням простою більшістю голосів від кількості суддів, що взяли у ньому участь.

Якщо жоден з кандидатів не набирає необхідної кількості голосів, то призначається другий тур до якого виходять двоє суддів, які у першому турі заручилися найбільшою підтримкою своїх колег.

Якщо і за підсумками другого туру не вдається обрати голову Верховного Суду, то призначаються нові вибори.

Голова Верховного Суду обирається на 4 роки не більше ніж на два терміни підряд.

Пленум з обрання голови Верховного суду скликається не пізніше ніж через місяць після того як попередній голова склав або був позбавлений своїх повноважень.

Хто серед претендентів на крісло

До списку кандидатів на посаду голови Верховного Суду найчастіше зараховують таких людей:

- суддя Касаційного адміністративного суду у складі ВС 41-річний Альберт Єзеров, суддя ВС з травня 2019 року;

- суддя Касаційного господарського суду у складі ВС, голова конкурсної комісії з відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів Іван Міщенко, суддя ВС з 2017 року;

- суддя Касаційного адміністративного суду у складі ВС Наталія Коваленко, суддя ВС з листопада 2017 року;

- голова Касаційного кримінального суду у складі ВС 56-річний Станіслав Кравченко, суддя ВС з листопада 2017 року, з грудня того ж року голова ККС у складі ВС.

Більше про кандидатів читайте у матеріалі - Вибори без вибору? Цікаві факти з трудової діяльності кандидатів на посаду голови Верховного Суду

Що передувало?

16 травня Верховний Суд висловив недовіру та припинив повноваження попереднього голови Всеволода Князєва. Таке рішення підтримали 140 членів ВС.



Підставою для його прийняття стала справа про хабар у майже три мільйона доларів, ключовим фігурантом якої є саме Князєв. За версією слідства, хабар був отриманий за прийняття рішення в інтересах власника групи «Фінанси та кредит».

18 травня Вища рада правосуддя дала дозвіл на арешт Князєва.



Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 107 мільйонів гривень застави.

Додатково

Всеволод Князєв був обраний головою Верховного суду 22 жовтня 2021 року. Його кандидатуру підтримали 98 суддів зі 168, що взяли участь у голосуванні.