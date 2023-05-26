Сегодня будут выбирать нового главу Верховного Суда: какая процедура предусмотрена, кто основные претенденты

Процедура избрания

Председатель Верховного Суда избирается из числа членов суда тайным голосованием простым большинством голосов от числа судей, принявших в нем участие.

Если ни один из кандидатов не набирает необходимого количества голосов, то назначается второй тур в который выходят двое судей, которые в первом туре заручились наибольшей поддержкой своих коллег.

Если и по итогам второго тура не удается избрать председателя Верховного Суда, то назначаются новые выборы.

Председатель Верховного Суда избирается на 4 года не более чем на два срока подряд.

Пленум по избранию председателя Верховного суда созывается не позднее чем через месяц после того как предыдущий председатель сложил или был лишен своих полномочий.

Кто среди претендентов на кресло

В список кандидатов на должность председателя Верховного Суда чаще всего зачисляют таких людей:

- судья Кассационного административного суда в составе ВС 41-летний Альберт Езеров, судья ВС с мая 2019 года;

- судья Кассационного хозяйственного суда в составе ВС, председатель конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей Иван Мищенко, судья ВС с 2017 года;

- судья Кассационного административного суда в составе ВС Наталья Коваленко, судья ВС с ноября 2017 года;

- председатель Кассационного уголовного суда в составе ВС 56-летний Станислав Кравченко, судья ВС с ноября 2017 года, с декабря того же года председатель ККС в составе ВС.

Больше о кандидатах читайте в материале - Выборы без выбора? Интересные факты из трудовой деятельности кандидатов на должность председателя Верховного Суда

Что предшествовало?

16 мая Верховный Суд выразил недоверие и прекратил полномочия предыдущего председателя Всеволода Князева. Такое решение поддержали 140 членов ВС.



Основанием для его принятия стало дело о взятке в почти три миллиона долларов, ключевым фигурантом которого является именно Князев. По версии следствия, взятка была получена за принятие решения в интересах владельца группы «Финансы и кредит».

18 мая Высший совет правосудия дал разрешение на арест Князева.



В тот же день Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 107 миллионов гривен залога.

Дополнительно

Всеволод Князев был избран председателем Верховного суда 22 октября 2021 года. Его кандидатуру поддержали 98 судей из 168, принявших участие в голосовании.