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Сьогодні МОЗ планує отримати другу партію "Ремдесивіру" для лікування хворих на COVID-19

Сьогодні МОЗ планує отримати другу партію "Ремдесивіру" для лікування хворих на COVID-19

Київ • УНН

 • 24938 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Сьогодні Міністерство охорони здоров’я планує отримати другу поставку лікарського засобу "Ремдесивір" для лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні ми очікуємо на прибуття наступної партії нашого лікарського засобу "Ремдесивір", який заходить сьогодні в Україну і це є друга поставка. Всього передбачено було для закупівлі 28,2 тисячі одиниць флаконів лікарського засобу. 14 тисяч ми отримали близько 2 тижнів тому, вони розподілені, вони доставлені у регіональні лікарні у повному обсязі. Сьогодні надходить друга поставка. Загалом плануємо пролікувати для тяжких та середніх випадків близько 5 тисяч осіб", - зазначила вона.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату "Ремдесивір", який включений до національного протоколу лікування COVID-19.

Нагадаємо, ВООЗ не рекомендує використовувати "Ремдесивір" при лікуванні пацієнтів з COVID-19.

Додамо, в Україні на ранок 26 листопада з початку пандемії захворіло на COVID-19 вже 677 тисяч людей, з них одужало – 317 395 осіб, летальних випадків – 11 717. Приріст за добу - вперше понад 15 тисяч, антирекорд для країни.

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