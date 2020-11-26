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Сегодня Минздрав планирует получить вторую партию "Ремдесивира" для лечения больных COVID-19

Сегодня Минздрав планирует получить вторую партию "Ремдесивира" для лечения больных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 24927 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сегодня Министерство здравоохранения планирует получить вторую поставку лекарственного средства "Ремдесивир" для лечения больных коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы ожидаем прибытия следующей партии нашего лекарственного средства "Ремдесивир", который входит сегодня в Украину и это вторая поставка. Всего предусмотрено было приобретение 28,2 тыс. единиц флаконов лекарственного средства. 14 тыс. мы получили около 2 недель назад, они распределены, они доставлены в региональные больницы в полном объеме. Сегодня поступает вторая поставка. В общем планируем пролечить для тяжелых и средних случаев около 5 тысяч человек", - отметила она.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины выделил средства на централизованную закупку лекарственного препарата "Ремдесивир", который включен в национальный протокол лечения COVID-19.

Напомним, ВОЗ не рекомендует использовать "Ремдесивир" при лечении пациентов с COVID-19.

Добавим, в Украине на утро 26 ноября с начала пандемии заболело COVID-19 уже 677 тысяч человек, из них выздоровели - 317 395 человек, летальных исходов - 11 717. Прирост за сутки - впервые более 15 тысяч, антирекорд для страны.

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