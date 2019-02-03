Сьогодні документи у ЦВК подали ще три потенційні кандидати

"Сьогодні станом на 13.30 подали документи до ЦВК три особи, серед них пан Гнап", - зазначив представник ЦВК.

За його словами, усього на нинішній момент кількість осіб, які виявили бажання взяти участь у виборчій кампанії і подали відповідні документи, становить 74 особи. З них – 28 вже офіційно зареєстровані кандидатами на посаду Президента, а 22 особи отримали відмову.

Нагадаємо, сьогодні останній день, коли Центральна виборча комісія (ЦВК) приймає документи від претендентів на посаду Президента України для реєстрації кандидатом на вибори.

Чинний Президент України Петро Порошенко досі не подав документи в Центральну виборчу комісію для реєстрації кандидатом на президентських виборах.