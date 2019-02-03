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Сьогодні документи у ЦВК подали ще три потенційні кандидати

Сьогодні документи у ЦВК подали ще три потенційні кандидати

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні зранку документи в Центральну виборчу комісію (ЦВК) подали ще три потенційні кандидати виборчих перегонів. Про це повідомив завідувач відділу взаємодії із ЗМІ Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко в коментарі кореспонденту УНН.

"Сьогодні станом на 13.30 подали документи до ЦВК три особи, серед них пан Гнап", - зазначив представник ЦВК.

За його словами, усього на нинішній момент кількість осіб, які виявили бажання взяти участь у виборчій кампанії і подали відповідні документи, становить 74 особи. З них – 28 вже офіційно зареєстровані кандидатами на посаду Президента, а 22 особи отримали відмову.

Нагадаємо, сьогодні останній день, коли Центральна виборча комісія (ЦВК) приймає документи від претендентів на посаду Президента України для реєстрації кандидатом на вибори.

Чинний Президент України Петро Порошенко досі не подав документи в Центральну виборчу комісію для реєстрації кандидатом на президентських виборах.

Українські Національні Новини

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