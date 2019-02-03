Сегодня документы в ЦИК подали еще три потенциальных кандидата
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня утром документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) подали еще три потенциальных кандидата избирательной гонки. Об этом сообщил заведующий отделом взаимодействия со СМИ Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко в комментарии корреспонденту УНН.
"Сегодня по состоянию на 13.30 подали документы в ЦИК три человека, среди них господин Гнап", - отметил представитель ЦИК.
По его словам, всего на сегодняшний момент количество лиц, которые изъявили желание принять участие в избирательной кампании и подали соответствующие документы, составляет 74 человека. Из них - 28 уже официально зарегистрированы кандидатами на должность Президента, а 22 человека получили отказ.
Напомним, сегодня последний день, когда Центральная избирательная комиссия (ЦИК) принимает документы от претендентов на должность Президента Украины для регистрации кандидатом на выборы.
Действующий Президент Украины Петр Порошенко до сих пор не подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на президентских выборах.