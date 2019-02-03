Порошенко ще не подав документи у ЦВК для участі у виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Чинний Президент України Петро Порошенко досі не подав документи в Центральну виборчу комісію для реєстрації кандидатом на президентських виборах. Про це повідомив завідувач відділу взаємодії із ЗМІ Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко в коментарі кореспонденту УНН.
"Ні, не подавав", - зазначив представник ЦВК у відповіді на питання кореспондента, чи подавав документи в ЦВК чинний президент України Петро Порошенко.
Нагадаємо, 29 січня Президент України Петро Порошенко заявив, що балотуватиметься на посаду голови держави на чергових виборах в березні 2019 року.
Сьогодні останній день, коли Центральна виборча комісія (ЦВК) приймає документи від претендентів на посаду Президента України для реєстрації кандидатом на вибори.