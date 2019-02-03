Порошенко еще не подал документы в ЦИК для участия в выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Действующий Президент Украины Петр Порошенко до сих пор не подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на президентских выборах. Об этом сообщил заведующий отделом взаимодействия со СМИ Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко в комментарии корреспонденту УНН.
"Нет, не подавал", - отметил представитель ЦИК в ответе на вопрос корреспондента, подавал ли документы в ЦИК действующий Президент Украины Петр Порошенко.
Напомним, 29 января Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет баллотироваться на пост главы государства на очередных выборах в марте 2019 года.
Сегодня последний день, когда Центральная избирательная комиссия (ЦИК) принимает документы от претендентов на должность Президента Украины для регистрации кандидатом на выборы.