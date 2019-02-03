Ще один потенційний кандидат у президенти подав документи у ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Ще один потенційний кандидат на посаду Президента подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації у виборчих перегонах, передає УНН із посиланням на повідомлення Громадянської мережі "ОПОРА".
"Журналіст-розслідувач Дмитро Гнап подав документи до ЦВК для реєстрації кандидатом на посаду Президента України. Його кандидатуру на з’їзді висунула партія Сила Людей", - йдеться у повідомленні.
Необхідні для реєстрації 2,5 млн грн застави були зібрані з громадських внесків, повідомили в "ОПОРІ".
Нагадаємо, сьогодні останній день, коли Центральна виборча комісія (ЦВК) приймає документи від претендентів на посаду Президента України для реєстрації кандидатом на вибори.
Додамо, що станом на 1 лютого, ЦВК зареєструвала 28 кандидатів на пост Президента України.