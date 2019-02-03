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Еще один потенциальный кандидат в президенты подал документы в ЦИК

Еще один потенциальный кандидат в президенты подал документы в ЦИК

Киев  •  УНН

 • 19866 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Еще один потенциальный кандидат на пост президента подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в избирательной гонке, передает УНН со ссылкой на сообщение Гражданской сети "ОПОРА".

"Журналист-расследователь Дмитрий Гнап подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на пост Президента Украины. Его кандидатуру на съезде выдвинула партия Сила Людей", - говорится в сообщении.

Необходимые для регистрации 2,5 млн грн залога были собраны из общественных взносов, сообщили в "ОПОРЕ".

Напомним, сегодня последний день, когда Центральная избирательная комиссия (ЦИК) принимает документы от претендентов на должность Президента Украины для регистрации кандидатом на выборы.

Добавим, что, по состоянию на 1 февраля, ЦИК зарегистрировала 28 кандидатов на пост Президента Украины.

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