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Сніг вкрив найсухішу пустелю світу Атакаму

Київ • УНН

 • 820 перегляди

Пустеля Атакама на півночі Чилі, найсухіша пустеля у світі, прокинулася засніженою. Хоча сніг звичний на висоті понад 5000 метрів, на головному об'єкті обсерваторії ALMA його не було десятиліття.

Сніг вкрив найсухішу пустелю світу Атакаму

Жителі найсухішої пустелі світу, Атаками на півночі Чилі, прокинулися у четвер від приголомшливого видовища: її знаменитий місячний пейзаж, вкритий снігом, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

"Неймовірно! Пустеля Атакама, найсухіша пустеля світу, покрита снігом", – написала обсерваторія ALMA, розташована на висоті 2900 метрів над рівнем моря, у X, разом із відео величезних просторів, вкритих білим покривом.

Обсерваторія додала, що хоча сніг є звичайним явищем на сусідньому плато Чахнанатор, розташованому на висоті понад 5000 метрів, де розташований її гігантський телескоп, на її головному об'єкті снігу не було вже десять років.

Кліматолог з Університету Сантьяго Рауль Кордеро заявив AFP, що ще зарано пов'язувати сніг зі зміною клімату, але зазначив, що кліматичне моделювання показало, що "такий тип подій, тобто опади в пустелі Атакама, імовірно, траплятимуться частіше".

Атакама, де знаходиться найтемніше небо у світі, десятиліттями була місцем розташування найсучасніших телескопів світу.

Телескоп ALMA, розроблений Європейською південною обсерваторією, Національною радіоастрономічною обсерваторією США та Національною астрономічною обсерваторією Японії, широко визнаний найпотужнішим.

Новий революційний телескоп показав перші зображення неба23.06.25, 08:50 • 3688 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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