Снег покрыл самую сухую пустыню мира Атакаму

Жители самой сухой пустыни мира, Атакамы на севере Чили, проснулись в четверг от ошеломляющего зрелища: ее знаменитый лунный пейзаж, покрытый снегом, пишет УНН со ссылкой на AFP.

"Неймоверно! Пустыня Атакама, самая сухая пустыня мира, покрыта снегом", – написала обсерватория ALMA, расположенная на высоте 2900 метров над уровнем моря, в X, вместе с видео огромных просторов, покрытых белым покровом.

Обсерватория добавила, что хотя снег является обычным явлением на соседнем плато Чахнантор, расположенном на высоте более 5000 метров, где расположен ее гигантский телескоп, на ее главном объекте снега не было уже десять лет.

Климатолог из Университета Сантьяго Рауль Кордеро заявил AFP, что еще рано связывать снег с изменением климата, но отметил, что климатическое моделирование показало, что "такой тип событий, то есть осадки в пустыне Атакама, вероятно, будут случаться чаще".

Атакама, где находится самое темное небо в мире, десятилетиями была местом расположения самых современных телескопов мира.

Телескоп ALMA, разработанный Европейской южной обсерваторией, Национальной радиоастрономической обсерваторией США и Национальной астрономической обсерваторией Японии, широко признан самым мощным.

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