Снег покрыл самую сухую пустыню мира Атакаму

$41.660.13
48.320.18
ukenru
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 71872 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
26 июня, 16:15 • 81321 просмотра
"Ожидаем хорошие новости в ближайшее время": Буданов намекнул на новый обмен пленными
26 июня, 14:09 • 64966 просмотра
Большинство были в плену с 22-го года: Зеленский заявил о новом этапе обмена пленными с рф
Эксклюзив
26 июня, 10:24 • 87125 просмотра
Меджлис пытается привлечь Турцию для возвращения крымских политзаключенных - Чубаров
Эксклюзив
26 июня, 09:58 • 185007 просмотра
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
26 июня, 08:26 • 83404 просмотра
Летнее наступление россиян: Сырский рассказал о ситуации на фронте
Эксклюзив
26 июня, 08:12 • 191402 просмотра
Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
Эксклюзив
26 июня, 07:30 • 73766 просмотра
Что происходит с авиационной техникой после того, как она "отработала свое" – комментарии экспертов
26 июня, 06:55 • 65009 просмотра
Масштабный сбой "Резерв+" 26 июня: в Минобороны рассказали, когда ситуация стабилизируется
25 июня, 19:38 • 67741 просмотра
Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Спецтрибунала
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.3м/с
53%
750мм
Популярные новости
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога26 июня, 22:17 • 35963 просмотра
Анна Винтур уходит с поста главного редактора Vogue, который занимала почти 40 лет26 июня, 22:53 • 3734 просмотра
Иран прекращает сотрудничество с МАГАТЭ00:28 • 36360 просмотра
российские военные преднамеренно атакуют украинских гражданских лиц с помощью дронов - отчет ООН01:59 • 3236 просмотра
Смертный приговор в Японии: известный убийца казнен впервые с 2022 года02:54 • 18245 просмотра
публикации
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 71826 просмотра
Двойная игра претендента на "Гулливер" Адамовского: почему компанию из окружения Порошенко снова допустили к конкурсу26 июня, 15:27 • 76831 просмотра
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
Эксклюзив
26 июня, 09:58 • 184945 просмотра
Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
Эксклюзив
26 июня, 08:12 • 191365 просмотра
Опять за старое? Кузьминых заинтересовался 10 миллионами гривен, которые должны выделить больницам Житомира25 июня, 17:45 • 163177 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Кирилл Буданов
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Стамбул
Мариуполь
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 июня, 13:18 • 64763 просмотра
Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде26 июня, 07:00 • 98214 просмотра
Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж25 июня, 17:48 • 71608 просмотра
Самая дорогая свадьба года началась: глава Amazon Джефф Безос и его невеста прибыли в Венецию, несмотря на протесты25 июня, 16:39 • 79316 просмотра
Я сейчас пойду и "врежу" ему: Трамп о Генсеке НАТО, который назвал его папочкой25 июня, 15:21 • 69213 просмотра
Актуальное
Ракетная система С-400
Truth Social
Тесла Модель Y
Financial Times
Хранитель

Снег покрыл самую сухую пустыню мира Атакаму

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Пустыня Атакама на севере Чили, самая сухая пустыня в мире, проснулась заснеженной. Хотя снег обычен на высоте более 5000 метров, на главном объекте обсерватории ALMA его не было десятилетие.

Снег покрыл самую сухую пустыню мира Атакаму

Жители самой сухой пустыни мира, Атакамы на севере Чили, проснулись в четверг от ошеломляющего зрелища: ее знаменитый лунный пейзаж, покрытый снегом, пишет УНН со ссылкой на AFP.

"Неймоверно! Пустыня Атакама, самая сухая пустыня мира, покрыта снегом", – написала обсерватория ALMA, расположенная на высоте 2900 метров над уровнем моря, в X, вместе с видео огромных просторов, покрытых белым покровом.

Обсерватория добавила, что хотя снег является обычным явлением на соседнем плато Чахнантор, расположенном на высоте более 5000 метров, где расположен ее гигантский телескоп, на ее главном объекте снега не было уже десять лет.

Климатолог из Университета Сантьяго Рауль Кордеро заявил AFP, что еще рано связывать снег с изменением климата, но отметил, что климатическое моделирование показало, что "такой тип событий, то есть осадки в пустыне Атакама, вероятно, будут случаться чаще".

Атакама, где находится самое темное небо в мире, десятилетиями была местом расположения самых современных телескопов мира.

Телескоп ALMA, разработанный Европейской южной обсерваторией, Национальной радиоастрономической обсерваторией США и Национальной астрономической обсерваторией Японии, широко признан самым мощным.

Новый революционный телескоп показал первые изображения неба23.06.25, 08:50 • 3688 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Чили
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9