Смертельне зіткнення Audi з бензовозом на Рівненщині: загинув 27-річний чоловік
Київ • УНН
У Сарненському районі Рівненської області сталася смертельна аварія. 27-річний водій Audi A6 виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з бензовозом, загинувши на місці.
Поліція розслідує смертельну ДТП у Сарненському районі Рівненської області. Про це повідомляє Поліція Рівненщини, передає УНН.
Деталі
У Сарненському районі Рівненської області на трасі "Київ-Ковель-Ягодин" у селі Федорівка 7 вересня близько 22:30 сталася дорожньо-транспортна пригода.
Попередньо встановлено, що 27-річний водій автомобіля "Audi A6" з села Чудель, з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де його автівка зіткнулася лоб в лоб з бензовозом, який керував 37-річний водій з Житомирської області.
Внаслідок зіткнення кермувальник легковика загинув на місці події; його тіло було деблоковане рятувальниками з понівеченого автомобіля. Водій вантажівки не зазнав травм.
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