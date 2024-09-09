Смертельное столкновение Audi с бензовозом на Ровенщине: погиб 27-летний мужчина
Киев • УНН
В Сарненском районе Ровенской области произошла смертельная авария. 27-летний водитель Audi A6 выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом, погибнув на месте.
Полиция расследует смертельное ДТП в Сарненском районе Ровенской области. Об этом сообщает Полиция Ровенской области, передает УНН.
Детали
В Сарненском районе Ровенской области на трассе "Киев-Ковель-Ягодин" в селе Федоровка 7 сентября около 22:30 произошло дорожно-транспортное происшествие.
Предварительно установлено, что 27-летний водитель автомобиля "Audi A6" из села Чудель, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где его машина столкнулась лоб в лоб с бензовозом, которым управлял 37-летний водитель из Житомирской области.
В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия; его тело было деблокировано спасателями из искореженного автомобиля. Водитель грузовика не получил травм.
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