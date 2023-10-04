Смертельна стрілянина у Дніпрі: у жінки, яка чинила опір поліції, алкоголь у крові перевищував норму

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“Роботи дуже багато. Ви знаєте, що допитати свідків, повністю зібрати все відео… Провести три криміналістичні експертизи, 8 судово-медичних і 7 генетичних експертиз. Це серйозна робота, на яку потрібен час”, - сказала Сап'ян.

За даними слідства, водій напередодні випивав і так сів за кермо. Також і у його цивільної дружини алкоголь у крові перевищував норму.

“Щодо самої цивільної дружини можу сказати, що у неї також знайдений алкоголь в крові. …… 0,33 проміле”, - зазначила Сап'ян.

Вона також розповіла, що за даними досудового розслідування було встановлено, що поліцейський зробив три постріли у водія, але “попадання було лише два”.

Сап'ян додала, що працівники ДБР докладають максимальні зусилля, щоб завершити розслідування у цій справі. Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України. Вивчаються всі обставини інциденту.

Нагадаємо

29 серпня в одному із районів Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили авто, в якому перебували двоє дорослих та неповнолітні діти. На вимогу вийти з авто водій та пасажири відмовились. Правоохоронці почали силою витягували чоловіка та жінку з авто та використали газовий балончик. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину чоловіку. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці. Під час бійки постраждала одна з патрульних.

31 серпня у Дніпрі суд відправив поліцейського, який смертельно поранив чоловіка, під цілодобовий домашній арешт.

Також у той же день правоохоронці порушили справу за фактом посягання на життя поліцейських патрульних під час бійки 29 серпня.

21 вересня у Дніпрі правоохоронці оголосили підозру жінці, яка під час смертельної стрілянини, чинила опір поліцейським.