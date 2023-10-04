Смертельная стрельба в Днепре: у женщины, которая сопротивлялась полиции, алкоголь в крови превышал норму
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В рамках досудебного расследования смертельной стрельбы в Днепре 29 августа с участием правоохранителя, было проведено не менее 18 экспертиз. В крови 23-летней женщины, которая сопротивлялась полицейским во время инцидент, был найден алкоголь. Об этом в эфире одного из телеканалах рассказала советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, сообщает УНН.
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“Работы очень много. Вы знаете, что допросить свидетелей, полностью собрать все видео… Провести три криминалистические экспертизы, 8 судебно-медицинских и 7 генетических экспертиз. Это серьезная работа, на которую нужно время”, - сказала Сапьян.
По данным следствия, водитель накануне выпивал и так сел за руль. Также и у его гражданской жены алкоголь в крови превышал норму.
“Относительно самой гражданской жены могу сказать, что у неё также найден алкоголь в крови. …… 0,33 промилле”, - отметила Сапьян.
Она также рассказала, что по данным досудебного расследования было установлено, что полицейский произвел три выстрела в водителя, но “попадания было только два”.
Сапьян добавила, что сотрудники ГБР прилагают максимальные усилия, чтобы завершить расследование по этому делу. Сейчас начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК Украины. Изучаются все обстоятельства инцидента.
Напомним
29 августа в одном из районов Днепра двое патрульных полицейских остановили авто, в котором находились двое взрослых и несовершеннолетние дети. По требованию выйти из авто водитель и пассажиры отказались. Правоохранители начали силой вытаскивали мужчину и женщину из авто и использовали газовый баллончик. Во время драки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину мужчине. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте. Во время драки пострадала одна из патрульных.
31 августа в Днепре суд отправил полицейского, который смертельно ранил мужчину, под круглосуточный домашний арест.
Также в тот же день правоохранители возбудили дело по факту посягательства на жизнь полицейских патрульных во время драки 29 августа.
21 сентября в Днепре правоохранители объявили подозрение женщине, которая во время смертельной стрельбы, оказала сопротивление полицейским.