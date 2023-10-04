Смертельная стрельба в Днепре: у женщины, которая сопротивлялась полиции, алкоголь в крови превышал норму

ukru
Эксклюзив
06:36 • 77956 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 116293 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 144085 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 177894 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 134068 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 125406 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 169140 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116714 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123161 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130716 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 93262 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 116758 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 100154 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 110184 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 97842 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 144086 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 177894 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 126079 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 132993 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 169141 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 97842 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 149250 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 156493 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 160694 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 158471 просмотра
Актуальное
Смертельная стрельба в Днепре: у женщины, которая сопротивлялась полиции, алкоголь в крови превышал норму

Смертельная стрельба в Днепре: у женщины, которая сопротивлялась полиции, алкоголь в крови превышал норму

Киев • УНН

 • 1688273 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. В рамках досудебного расследования смертельной стрельбы в Днепре 29 августа с участием правоохранителя, было проведено не менее 18 экспертиз. В крови 23-летней женщины, которая сопротивлялась полицейским во время инцидент, был найден алкоголь. Об этом в эфире одного из телеканалах рассказала советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, сообщает УНН.

Цитата

“Работы очень много. Вы знаете, что допросить свидетелей, полностью собрать все видео… Провести три криминалистические экспертизы, 8 судебно-медицинских и 7 генетических экспертиз. Это серьезная работа, на которую нужно время”, - сказала Сапьян.

По данным следствия, водитель накануне выпивал и так сел за руль. Также и у его гражданской жены алкоголь в крови превышал норму. 

“Относительно самой гражданской жены могу сказать, что у неё также найден алкоголь в крови. …… 0,33 промилле”, - отметила Сапьян.

Она также рассказала, что по данным досудебного расследования было установлено, что полицейский произвел три выстрела в водителя, но “попадания было только два”.

Сапьян добавила, что сотрудники ГБР прилагают максимальные усилия, чтобы завершить расследование по этому делу. Сейчас начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК Украины. Изучаются все обстоятельства инцидента.

Напомним

29 августа в одном из районов Днепра двое патрульных полицейских остановили авто, в котором находились двое взрослых и несовершеннолетние дети. По требованию выйти из авто водитель и пассажиры отказались. Правоохранители начали силой вытаскивали мужчину и женщину из авто и использовали газовый баллончик. Во время драки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину мужчине. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте. Во время драки пострадала одна из патрульных.

31 августа в Днепре суд отправил полицейского, который смертельно ранил мужчину, под круглосуточный домашний арест.

Также в тот же день правоохранители возбудили дело по факту посягательства на жизнь полицейских патрульных во время драки 29 августа.

21 сентября в Днепре правоохранители объявили подозрение женщине, которая во время смертельной стрельбы, оказала сопротивление полицейским.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы