Смертельная стрельба в Днепре: у женщины, которая сопротивлялась полиции, алкоголь в крови превышал норму

КИЕВ. 4 октября. УНН. В рамках досудебного расследования смертельной стрельбы в Днепре 29 августа с участием правоохранителя, было проведено не менее 18 экспертиз. В крови 23-летней женщины, которая сопротивлялась полицейским во время инцидент, был найден алкоголь. Об этом в эфире одного из телеканалах рассказала советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, сообщает УНН.