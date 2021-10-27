Смертельна ДТП у Харкові: у поліції підтвердили, що 16-річний водій Infiniti має умовний термін
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Неповнолітнього хлопця, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП в Харкові, було засуджено до умовного терміну за навмисне завдання тілесних ушкоджень. Про це повідомив начальник відділу Слідчого управління поліції Олександр Умніков під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“У липні мешканець, водій автівки Infiniti, дійсно притягувався до кримінальної відповідальності та на даний час є вирок суду Червонозаводського району Харкова, він засуджений за ч.1 ст. 122 ККУ до 2 років позбавлення волі із застосування ст. 75 ККУ з умовним відбуванням покарання один рік. За нанесення тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості. Я маю інформацію, що є вирок суду від липня цього року”, — розповів Умніков.
Додамо
У ЗМІ повідомляли, що хлопець два роки тому притягався до кримінальної відповідальності за стрілянину у супермаркеті.
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Доповнення
26 жовтня 2021 року у Харкові сталася масштабна ДТП. 16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці.
Згодом поліція затримала 16-річного водія Infiniti, підозрюваного у скоєнні смертельної автоаварії у Харкові. Правоохоронці планують сьогодні оголосити підозру 16-річному водієві Infiniti. Правоохоронці наполягатимуть на взятті під варту 16-річного водія Infiniti, якого підозрюють у спричиненні смертельної автоаварії у Харкові. Запобіжний захід планують обирати 28 жовтня.