Смертельна ДТП у Харкові: у поліції підтвердили, що 16-річний водій Infiniti має умовний термін

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“У липні мешканець, водій автівки Infiniti, дійсно притягувався до кримінальної відповідальності та на даний час є вирок суду Червонозаводського району Харкова, він засуджений за ч.1 ст. 122 ККУ до 2 років позбавлення волі із застосування ст. 75 ККУ з умовним відбуванням покарання один рік. За нанесення тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості. Я маю інформацію, що є вирок суду від липня цього року”, — розповів Умніков.

Додамо

У ЗМІ повідомляли, що хлопець два роки тому притягався до кримінальної відповідальності за стрілянину у супермаркеті.

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Доповнення

26 жовтня 2021 року у Харкові сталася масштабна ДТП. 16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці.

Згодом поліція затримала 16-річного водія Infiniti, підозрюваного у скоєнні смертельної автоаварії у Харкові. Правоохоронці планують сьогодні оголосити підозру 16-річному водієві Infiniti. Правоохоронці наполягатимуть на взятті під варту 16-річного водія Infiniti, якого підозрюють у спричиненні смертельної автоаварії у Харкові. Запобіжний захід планують обирати 28 жовтня.