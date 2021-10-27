Будь-яке питання можна вирішити за 100-200 доларів: дівчина розповіла про листування з підозрюваним у смертельній ДТП у Харкові

Цитата

"Почав мені говорити, що він розбив Порш, Форд, Додж, Кемрі. Він мені почав відправляти відео в особисті повідомлення, як він подвійну суцільну перетинає, на червоний їздить у компанії на великій швидкості... Будь-яке питання можна вирішити за 100-200 доларів, у мене батьки нормальні, машина є... Якби не кримінал, він був помічений у розбої, він прострілив у клубі коліна людині”, - цитує дівчина повідомлення з листування.

Деталі

Вона додала, що він писав їй, що “чудив би ще більше”, якби не мав умовного терміну.

Контекст

26 жовтня 2021 року в Харкові сталася масштабна ДТП. 16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці.

Згодом поліція затримала 16-річного водія Infiniti, підозрюваного у заподіянні смертельної автоаварії у Харкові.

Правоохоронці планують сьогодні оголосити підозру 16-річному водієві Infiniti.